30 ساعة تدريب مجانية بملتقى الصحة العالمي

وسيقام على هامش الملتقى 6 ورش عملية من أبرزها: ورشة التعريف بمؤشرات برنامج أداء الصحة، ورشة آلية شراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص، ورشة لقاء رجال الأعمال، ورشة فرص مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة والطريق للإدراج في السوق المالية السعودية، ورشة تمويل رواد أعمال القطاع الصحي، إلى جانب ورش عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما يشمل الملتقى مجموعة متنوعة من المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر القادة في الرعاية الصحية، ومؤتمرات التعليم الطبي المستمر للمهنيين في مجال الرعاية الصحية طوال الأيام الثلاثة للمعرض، وتنقسم المؤتمرات إلى مؤتمرات سريرية كمؤتمر إدارة المختبرات، ومؤتمر تجربة رعاية المرضى، ومؤتمر الأشعة الشاملة، ومؤتمر إدارة الجودة، ومؤتمر طب الطوارئ، ومؤتمرات غير سريرية
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