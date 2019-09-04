72.75 % نسبة رضا المريض عن الخدمات العلاجية

أعلنت وزارة الصحة عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى، حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 72.75%، وذلك خلال فترة النصف الأول من عام 2019، مسجلة ارتفاعا عن فترة النصف الثاني لعام 2018 التي بلغت نسبتها 70.23%.

وأبانت «الصحة» أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 138000 استبيان لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 18 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات «العيادات الخارجية - التنويم - جراحات اليوم الواحد»، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز الإقلاع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة للأورام، مراكز السكر التخصصية، الرعاية الصحية المنزلية، مراكز الأسنان التخصصية، مراكز التأهيل الطبي، مراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم.

وكانت وزارة الصحة أطلقت برنامجا «قياس تجربة المريض»، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، مبينة أن فكرة البرنامج تقوم على القيام باستبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية، بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.