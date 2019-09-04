وأبانت «الصحة» أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 138000 استبيان لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 18 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات «العيادات الخارجية - التنويم - جراحات اليوم الواحد»، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز الإقلاع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة للأورام، مراكز السكر التخصصية، الرعاية الصحية المنزلية، مراكز الأسنان التخصصية، مراكز التأهيل الطبي، مراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم.
وكانت وزارة الصحة أطلقت برنامجا «قياس تجربة المريض»، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، مبينة أن فكرة البرنامج تقوم على القيام باستبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية، بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.
كانت هذه تفاصيل خبر 72.75 % نسبة رضا المريض عن الخدمات العلاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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