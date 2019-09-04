إلزام المطاعم بتوفير متطلبات ذوي الإعاقة

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية المطاعم والمطابخ بضرورة تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم حسب الدليل الإرشادي، للوصول الشامل الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة إلى تخصيص موقف واحد كحد أدنى لهذه الفئة من المجتمع.

اللوحات الإرشادية

علمت «دوت الخليج» أن اللائحة الجديدة للاشتراطات الفنية للمطاعم والمطابخ طالبت باستخدام اللوحات الإرشادية لتوجيه المستخدمين في المواقف والممرات، كما تُلزم استخدام اللوحات التحذيرية من أخطار الحريق للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع.

ومن متطلبات الدليل الشامل، أن يتم تصميم الحد الأدنى لمساحة الأرضية أو الأرض الخالية من العوائق للكراسي المتحركة أو «سكوترات التنقل» من أجل الحركة الأمامية أو المتوازية مع الأشياء، وأن الفراغ المخصص للركبتين تحت بعض العناصر يضاف إلى متطلبات الفراغ الصافي أو متطلبات المساحة الأرضية، كما يفضل أن يجاور أو يتداخل جانب واحد كامل من الأرضية أو الفراغ الخالي من العوائق المخصص للكراسي المتحركة أو سكوتر التنقل، مع طريق سالك، أو قد يجاور مساحة أخرى خالية من العوائق مخصصة للكراسي المتحركة.

المنحدرات الخارجية

أكد الدليل أنه يمكن أن تكون مشكلة صعبة وخطيرة الاستخدام إذا لم تكن مصممة بشكل صحيح، والمساحة اللازمة للمنحدرات يمكن أن تجعلها متعبة ليتم دمجها في منشأة، وبناء عليه يتم تفضيل التصميمات التي تقلل الحاجة إلى المنحدرات، غير أنه عندما يكون هناك تغير في وصول سهل المستوى موجود بالفعل، أولا يمكن تجنبه، ويمكن لمنحدر مصمم بشكل ملائم أن يوفر إمكانية للذين يستخدمون الكراسي المتحركة، وسكوترات التنقل، ويدفعون عربات اليد، أو ينقلون طرودا على عربه.

الدرج الخارجي

يفضل الدليل الشامل أن يتم دمج إشارات بصرية وحسية في تصميم الدرج لتحذير الأشخاص ضعاف البصر أو غير المبصرين أنهم يقتربون من مجموعة من السلالم، وبالمثل يفضل أن يتوافر تباين في الألوان عند مقدمة الدرجة، إضافة إلى أن التصميم المناسب للدرابزين يعد ميزة مهمة لسلامة جميع المستخدمين.

مواقف السيارات

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بين الدليل أن توفير مساحات لوقوف السيارات بجوار مدخل منشأة مهم جداً لاستيعاب أشخاص بمدى متنوع من القدرات، فضلاً عن الأشخاص محدودي الحركة الذين يقومون برعاية الأطفال، والظروف الصحية مثل: التهاب المفاصل، وأمراض القلب، والحوامل، والأشخاص الذين يستخدمون العكازات، أو الذين يقومون بعمل بدني.

أبرز متطلبات ذوي الإعاقة

- مراعاة مقاسات وحركة الأشخاص

- استواء أسطح الأرضيات

- التصميم الصحيح للمنحدرات الخارجية

- تصميم الدرج لغيرِ المبصرين

- قرب مواقف السيارات