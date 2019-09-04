عسير تودع ضيوفها بالورود والهدايا

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن توديع الأمانة للزوار والسياح المغادرين عبر مطار أبها جاء تفعيلا لمبادرة «حسن الوفادة» تحت شعار «مرحبا ألف في عسير»، والتي أطلقها أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لصيف هذا العام، مشيرا إلى أنه قد بدأ تفعيل مبادرة توديع الزوار مساء أمس، من خلال توديع المغادرين عبر الرحلات الدولية والمحلية بتقديم الهدايا والورود بما يعكس الصورة الإيجابية للمنطقة.
وعبر المسافرون عن سعادتهم نظير هذه المبادرة وما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم مطار أبها.
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