الحميدي يناقش الفرص الاستثمارية بالواجهة البحرية

وأكد أمين منطقة عسير على ضرورة العمل بشكل أكبر على تحقيق مستهدف مؤشرات القياس والأداء في محور الاستدامة المالية، وهذا سينعكس على تقييم البلدية ومنسوبيها بالإيجاب.
وتطرق الحميدي إلى أهمية العمل على تجاوز التحديات وطرح الحلول أمام إدارة الاستثمار لتذليلها لتسهم في رفع مؤشرات الأداء الاستثماري بها.
من جهة أخرى، شكر رئيس بلدية الساحل، للحميدي حرصه واهتمامه لإنجاح العمل البلدي في كافة البلديات عموما وبلدية الساحل خصوصا للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرا إلى أن الاجتماع فتح باب النقاش في عددٍ من الجوانب الاستثمارية بالواجهة البحرية وفق تطلعات أمين منطقة عسير التي تؤكد على ضرورة تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية والاستعانة بالخبرات من خلال تفعيل دور الشراكات المجتمعية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة، وكذلك رفع مساهمة البلدية في تقديم فرص استثمارية جديدة.
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