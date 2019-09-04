453 ألف حاج باقون في مكة والمدينة

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، على توجيهاتهم الدائمة بتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن، وتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم للمملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، والتي كان لها -بعد توفيق الله- ما تحقق من نجاح موسم حج العام الماضي.
تطوير منظومة العمل
ثمّن الأمير خالد الفيصل جهود كافة القطاعات خلال موسم الحج، مهنئا الجميع بما تحقق من نجاحات، ومؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الاستعداد المبكر وتضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، والتخطيط لموسم حج العام الحالي، وتعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج العام الماضي، والعمل على تطوير منظومة العمل وتلافي الملاحظات التي تم رصدها ميدانيا خلال الموسم.
التقرير الإحصائي
تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، التقرير الإحصائي لخدمات حج 1440، وتضمّن التقرير الذي سلمه لهما في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد التخيفي، نبذة عن أعمال الهيئة خلال موسم حج العام الماضي شملت إحصاءات عن جهود الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن، إلى جانب البيانات والمعلومات التفصيلية عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج، الهادفة إلى توفير معلومات دقيقة تساعد جميع أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.
ـ خالد الفيصل يؤكد ضرورة الاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل
ـ أكثر من 1.4 مليون حاج غادروا المملكة
ـ 453 ألف حاج في مكة والمدينة
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