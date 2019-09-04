النيابة العامة ونزاهة تبحثان سبل مكافحة الفساد

استقبل النائب العام سعود عبدالله المعجب في مكتبه بمقر النيابة العامة في الرياض، أمس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مازن إبراهيم الكهموس. وفي مستهل الاستقبال هنأ المعجب، مازن الكهموس بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تطوير أوجه التعاون بين الهيئة والنيابة العامة، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة، وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.