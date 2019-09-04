بدر بن سلطان يطلع على أعمال النيابة العامة بالحج

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها النيابة خلال موسم الحج الفائت، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.

من جهته، هنأ الوردي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة بنجاح موسم الحج المنصرم، والذي جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة لكافة الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.