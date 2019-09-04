وزير الداخلية يشيد بجهود رئاسة الحرمين

تلقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضو لجنة الحج العليا الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس برقية من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود يشيد فيها بجهود الرئاسة خلال موسم حج 1440. وتضمنت البرقية إشادة خادم الحرمين، بجهود أصحاب أعضاء لجنة الحج العليا ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في موسم حج 1440، وما قدمته من خدمات متميزة وفق منظومة عمل متكاملة لخدمة الحجاج وزوار المسجد النبوي، متطلعا لاستمرار هذا التميز عاما بعد عام في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين.



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