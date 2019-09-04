اتفاقية تعاون بين جامعة الباحة والأمانة

شهد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الباحة وأمانة المنطقة. ووقع الاتفاقية عن الجامعة مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وعن الأمانة الدكتور على بن محمد السواط، أمين منطقة الباحة، وذلك بمكتب أمير المنطقة بديوان الإمارة.

وأكد الحسين أن الاتفاقية تجسد دور ورسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وتحقيقا للتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل الاتفاقية في عدد من المجالات والتخصصات، والمساهمة في تطوير العمل وحل المشكلات، بهدف تطوير البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية للطلاب والطالبات والمتدربين، وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجامعة والأمانة.