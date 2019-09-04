أمير الشرقية لمنسوبي التعليم: تجنبوا مظاهر التطرف والانحراف

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمجلس الإثنينية الأسبوعي، أعضاء المجلس التعليمي بالمنطقة الشرقية.

وأكد خلال اللقاء أن المعلمين مسؤولون أمام الله عن تنشئة جيل المستقبل، الذين هم أمانة غالية في أعناقهم، مبينا أن الدولة سخرت كل الإمكانات إيمانا منها بأن التعليم هو أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة. وأشار إلى أن في المنطقة الشرقية لوحدها أكثر من 800 ألف طالب وطالبة، وما يربو عن 50 ألف معلم ومعلمة، يعملون في أكثر من 3200 مدرسة، لافتا إلى أن هذه الأرقام وغيرها، تضع هذه المؤسسة على قائمة الصدارة بين المؤسسات في المملكة. وخاطب الأمير سعود بن نايف، منسوبي التعليم قائلا «أوصيكم ونفسي بتقوى الله أولاً، والحرص على الإخلاص في القول والعمل، والبعد كل البعد عن التطرف والانحراف، فهؤلاء الطلاب أمانة في أعناقكم، وصلاحهم صلاح للمجتمع وللأمة، واعلموا أن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، فلا تزهدوا في هذا الفضل العظيم، واحرصوا على أداء الأمانة على أتم وجه، فبين يديكم أغلى ثروة نملكها في المملكة، وهم شبابنا وفتياتنا الذين هم أمل المستقبل، فالله الله بالحرص على هذه الأمانة الغالية».