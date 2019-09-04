مقرران جديدان لمكافحة الإرهاب بجامعة القصيم

ويهدف المقرر الأول الذي سيتم تدريسه في قسم العقيدة، إلى معرفة أبرز الشبهات المعاصرة لدى تيارات الغلو المتعلقة بأصول العقيدة، وكيفية الجواب عليها، وإدراك الآثار المترتبة على هذه الشبهات من سفك الدماء والإخلال بالأمن المجتمعي، كما يهدف لاستنباط أخطاء الاستدلال والفهم للنصوص الشرعية لدى تيار الغلو والتطرف، ومعرفة مفهوم الإرهاب وأمثلته المعاصرة وموقف الإسلام منه، ومعرفة مفهوم الحرية وما يتعلق بها من أحكام.
بدوره، يهدف المقرر الثاني إلى توضيح مصطلحات ومفاهيم جرائم الإرهاب، وذكر الأحكام الفقهية لجرائم الإرهاب، وتكوين الملكة الفقهية التي تمكّن من استنباط الأحكام الشرعية لجرائم الإرهاب وتنزيلها على الوقائع، بالإضافة إلى التحلي بآداب ومهارات التعامل مع المخالفين في المسائل الخلافية، والاستفادة من التقنية الحديثة في الوصول للمعلومات في مسائل المقرر.
يذكر أن جامعة القصيم قد أعلنت مؤخرا عن مشروع كبير لإعادة صياغة مقررات «الثقافة الإسلامية»، التي يتم تدريسها بالجامعة، بهدف إعداد الطالب الجامعي وتكوين شخصية متزنة دينيا وفكريا وسلوكيا وثقافيا وأخلاقيا.
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