مقرران جديدان لمكافحة الإرهاب بجامعة القصيم

تكافح جامعة القصيم الإرهاب والفكر الضال من خلال جانبها الأكاديمي والتعليمي، بإضافة مقررين جديدين يتم تدريسهما لأول مرة مع بداية الفصل الدراسي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، حيث يتم تدريس المقرر الأول «شبهات الغلو المعاصرة» في قسم العقيدة، ومقرر «فقه جرائم الإرهاب» في قسم الفقه بالكلية، وذلك لتعريف الطلاب والطالبات بشبهات تيارات الغلو المعاصرة والإجابات العلمية عن الوقائع التاريخية والفتاوى المتعلقة بها، بالإضافة إلى التعريف بالأصول والقواعد المتعلقة بجرائم الإرهاب، والتكييف الفقهي لهذه الجرائم.

ويهدف المقرر الأول الذي سيتم تدريسه في قسم العقيدة، إلى معرفة أبرز الشبهات المعاصرة لدى تيارات الغلو المتعلقة بأصول العقيدة، وكيفية الجواب عليها، وإدراك الآثار المترتبة على هذه الشبهات من سفك الدماء والإخلال بالأمن المجتمعي، كما يهدف لاستنباط أخطاء الاستدلال والفهم للنصوص الشرعية لدى تيار الغلو والتطرف، ومعرفة مفهوم الإرهاب وأمثلته المعاصرة وموقف الإسلام منه، ومعرفة مفهوم الحرية وما يتعلق بها من أحكام.

بدوره، يهدف المقرر الثاني إلى توضيح مصطلحات ومفاهيم جرائم الإرهاب، وذكر الأحكام الفقهية لجرائم الإرهاب، وتكوين الملكة الفقهية التي تمكّن من استنباط الأحكام الشرعية لجرائم الإرهاب وتنزيلها على الوقائع، بالإضافة إلى التحلي بآداب ومهارات التعامل مع المخالفين في المسائل الخلافية، والاستفادة من التقنية الحديثة في الوصول للمعلومات في مسائل المقرر.

يذكر أن جامعة القصيم قد أعلنت مؤخرا عن مشروع كبير لإعادة صياغة مقررات «الثقافة الإسلامية»، التي يتم تدريسها بالجامعة، بهدف إعداد الطالب الجامعي وتكوين شخصية متزنة دينيا وفكريا وسلوكيا وثقافيا وأخلاقيا.