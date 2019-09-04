28 مدرسة للطفولة المبكرة بنجران

أطلق نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، مدارس الطفولة المبكرة، البالغ عددها 28 مدرسةً على مستوى المنطقة، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمقر المدرسة الخامسة الابتدائية.

وأكد العتيبي في كلمته أن مشروع الطفولة المبكرة يعد خيارًا استراتيجيًّا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها لدعم برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.