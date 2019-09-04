131 ألف طالب بالروضات الأهلية و63% تطبيق الطفولة بصبيا

كشفت متحدثة وزارة التعليم إبتسام الشهري لـ»دوت الخليج»، أن إغلاق الروضات غير المرخصة لا يتم عبر الوزارة، وإنما عن طريق الإمارة بالمناطق والمحافظات، مشيرة إلى أن عدد الروضات الأهلية بلغ 1355 روضة، وإجمالي الطلاب 131.378 طالبا، وعدد الروضات العالمية 419، بإجمالي 51.586 طالبا.

يأتي ذلك في وقت دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، فصول الطفولة المبكرة في مقر المدرسة الابتدائية الأولى بالظبية أمس، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وعدد من المسؤولين.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال، والذي تناول شرحا مفصلا عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم صبيا، وتجول في فصول الطفولة المبكرة، مطلعاً على كافة الاستعدادات والتجهيزات، مستمعا إلى شرح مفصل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله الحازمي عن فصول الطفولة المبكرة، وما تجده من اهتمام من وزارة التعليم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتقديم كل ما يسهم في دعم وتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وإيمانها بأنه بالعلم والتعليم يتحقق نمو المجتمع، ورفعة دوت الخليج وتقدمه.

نسبة تطبيق الطفولة المبكرة

بلغت نسبة المدارس الابتدائية المطبقة للطفولة المبكرة بمحافظة صبيا 63%.وجهزت إدارة التعليم 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة لها، وتبلغ 314 فصلا دراسيا، تضم 10.230 طالبا وطالبة بالصفوف الأولية، و244 معلمة متخصصة لتدريسهم بفصول منفصلة، بمبان دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة، ومتوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية.

من تصريحات الشهري

- إمارات المناطق تغلق الروضات غير المرخصة

- 1355 عدد الروضات الأهلية

Advertisements

- عدد الطلاب: 131.378

- الروضات العالمية: 419

- عدد الطلاب بالعالمية: 51.586

- 63 % تطبيق الطفولة المبكرة بصبيا

- 314 فصل دراسي

- 10.230 طالب وطالبة

- 244 معلمة