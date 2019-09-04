مدارس أهلية تتجاهل دليل المستثمر وترفع رسومها 30%

فيما تحددت الرسوم الدراسية في دليل المستثمر لإصدار تراخيص إنشاء المدارس الأهلية والعالمية الصادر عام 2018، بألا تتجاوز 45 ألفاً في مدارس رياض الأطفال، و40 ألفاً في المدارس الأهلية، و60 ألفاً في المدارس العالمية، ناقضت وزارة التعليم نفسها، وسمحت بتجاوز الدليل الذي وضعته لعددٍ من المدارس، حيث وصل رسم الصف الأول ابتدائي في مدرسة عالمية، تحتفظ «دوت الخليج» باسمها، بحسب بوابة التعليم الأهلي التابعة للوزارة، إلى 78519 ريالاً، بزيادة قدرها 30% عن الحد الأعلى المنصوص.

المرحلة المتوسطة

شملت مخالفات دليل المستثمر «المرحلة المتوسطة» لدى بعض المدارس الأهلية، فبعد أن أقرّ الدليل الحد الأعلى بـ40 ألفاً، أقرت بوابة التعليم الأهلي رسوم الصف الأول المتوسط لمتوسطة أهلية للتربية الخاصة بواقع 50 ألف ريال، كما شملت الزيادة عن الحد الأعلى مدارس أخرى مثل: مدرسة متوسطة أخرى بواقع 45 ألف ريال للصف الأول المتوسط.

المرحلة الثانوية

أما في الصف الأول ثانوي، فقد أقرت البوابة زيادة الرسوم الدراسية عن الحد الأعلى المنصوص في اللائحة لمدارس أخرى، مثل: ثانوية في حي التعاون بواقع 45 ألف ريال، وثانوية أهلية أخرى بواقع 44875 ألف ريال، إضافة إلى ثانوية ثالثة بواقع 42 ألف ريال.

رياض الأطفال

في الوقت الذي حجبت فيه البوابة تفاصيل رسوم مدارس رياض الأطفال في التعليم الأهلي والعالمي، قدمت 230 مدرسة حكومية للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية «بنين وبنات» لتستوعب أكثر من 17970 طالباً وطالبة، وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتوافق مع رؤية 2030.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي، أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الأطفال وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وبين الغامدي أنه تم افتتاح 230 مدرسة للطفولة المبكرة، منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفلاً وطفلة يدرسون في 92 فصلاً لرياض الأطفال، و146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستيعابية 9180 طفلاً وطفلة يدرسون في 306 فصول رياض أطفال، مضيفاً أن «عدد المدارس التي فيها فصول أولية (طفولة مبكرة) بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالباً وطالبة يدرسون في 201 فصل دراسي».

Advertisements

أرقام دليل المستثمر

- 45 ألفاً لمدارس رياض الأطفال

- 40 ألفاً للمدارس الأهلية

- 60 ألفاً للمدارس العالمية

رسوم بعض المدارس المخالفة

- 78519 ريالاً للمرحلة الابتدائية بمدرسة عالمية

- 50 ألف ريال للمرحلة المتوسطة الأهلية

- 45 ألف ريال للمرحلة الثانوية الأهلية