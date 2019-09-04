السعودية اليوم / وكالة المسجد النبوي تنفذ مبادرة "شكراً بلغات العالم"



المدينة المنورة 4 محرم 1441هـ الموافق 3 سبتمبر 2019م واس

نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة عمارة المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للمعارض والمتاحف مبادرة بعنوان ( شكرًا بلغات العالم ) والتي تأتي تحت شعار ( العالم في قلب المملكة ) .

وتأتي المبادرة ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " في عامها السابع , بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي.

وأوضح مدير عمارة المسجد النبوي فارس بن محمد الجربا أن المبادرة تهدف إلى ترك انطباع مشاعر الحجاج والزوار بأيديهم لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية

وبين الجربا أنه تم توزيع الورد على الحجاج والزوار لإدخال السرور في نفوسهم , مؤكدًا أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يأتي إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري لتقديم خدمات متميزة للحجاج زائري المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ .

//انتهى//

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المدينة المنورة 4 محرم 1441هـ الموافق 3 سبتمبر 2019م واسنفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة عمارة المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للمعارض والمتاحف مبادرة بعنوان ( شكرًا بلغات العالم ) والتي تأتي تحت شعار ( العالم في قلب المملكة ) .وتأتي المبادرة ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " في عامها السابع , بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي.وأوضح مدير عمارة المسجد النبوي فارس بن محمد الجربا أن المبادرة تهدف إلى ترك انطباع مشاعر الحجاج والزوار بأيديهم لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وما حظي به المسجد النبوي الشريف من عناية كبيرة.وبين الجربا أنه تم توزيع الورد على الحجاج والزوار لإدخال السرور في نفوسهم , مؤكدًا أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يأتي إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري لتقديم خدمات متميزة للحجاج زائري المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ .//انتهى//00:47ت م0270

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