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خدمات جديدة على أبشر أفراد وهنا الرابط والتفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، من بينها خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة “أبشر أفراد”.
وكانت أبشر أفراد قد انطلقت قبل فترة بحزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أضيفت لها وبلغت 22 خدمة إلكترونية، مقدمة من المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثل في (الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات).
وأتمت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” نقل جميع خدماتها إلى الموقع الجديد (هنا الرابط) وذلك بدءًا من الجمعة 5 يوليو 2019.
ويضم أبشر أفراد تبويب خدمات المركبات فيحتوي على الخدمات الخاصة بالمركبات المسجلة باسم صاحب الحساب، وبالنسبة إلى تبويب خدمات التابعين فيحتوي على خدمات الزوجة والأبناء.
وبالنسبة إلى تبويب خدمات المكفولين فيحتوي على خدمات المكفولين (العمالة المنزلية)، وأخيرًا تبويب مواعيد الذي يتيح حجز المواعيد في مختلف القطاعات.
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