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بوابة مقيم توفر خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في جدة، أمس الثلاثاء، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، ومنها خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة تسهيلًا على الوافدين إلى المملكة، حيث تتيح بوابة مقيم أيضًا التأكد من مدة سريان “هوية مقيم”، والتي يجب تجديدها قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًّا بحق المخالفين.
وتسمح مقيم على الرابط هنا بالربط المباشر وعلى مدار الساعة مع قواعد بيانات المديرية العامة للجوازات للحصول على معلومات محدثة عن مقيمي المنشأة وجميع المعاملات الخاصة بمقيمي المنشأة، والتي تتم في المديرية العامة للجوازات.
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