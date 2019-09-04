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مواطن يصادف ذئبًا يهيم عطشًا فكيف تعامل معه؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
صادف مواطن ذئبًا هائمًا في الصحراء، جاء بجوار مكانه الذي يجلس فيه مع أصدقائه يلهث عطشًا فسقاه.
وأظهر مقطع فيديو بثه فريق “رحمة للبيئة والرفق بالحيوان” توثيق لحظة سقي الذئب من قارورة ماء وسط درجات الحرارة المرتفعة.
ولاقى الفيديو استحسان متداوليه، مشيدين بتصرفه في هذا الموقف وعدم إيذائه أو قتله.
ولم يوضح المقطع مكان الواقعة أو تفاصيل أخرى.
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