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موسم الصفيري خلال أيام وهذا سبب تسميته

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2019-09-04

موسم الصفيري خلال أيام وهذا سبب تسميته

هذه الأيام هي آخر موجات حر الصيف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، ‏عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن هذه الأيام هي آخر موجات الحر لهذا الصيف.

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وتابع الزعاق أن غرة الأسبوع المقبل ستتحسن الأجواء في آخر الليل، ويتزامن ذلك مع موسم الصفيري (تصغير صفري)، وهو الموسم السابق للصفري وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة (الخريف).

وأضاف: أنه سمي الصفري بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء.





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