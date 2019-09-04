موسم الصفيري خلال أيام وهذا سبب تسميته

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، ‏عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن هذه الأيام هي آخر موجات الحر لهذا الصيف.

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وتابع الزعاق أن غرة الأسبوع المقبل ستتحسن الأجواء في آخر الليل، ويتزامن ذلك مع موسم الصفيري (تصغير صفري)، وهو الموسم السابق للصفري وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة (الخريف).

وأضاف: أنه سمي الصفري بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء.