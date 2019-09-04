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موسم الصفيري خلال أيام وهذا سبب تسميته
هذه الأيام هي آخر موجات حر الصيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن هذه الأيام هي آخر موجات الحر لهذا الصيف.
وتابع الزعاق أن غرة الأسبوع المقبل ستتحسن الأجواء في آخر الليل، ويتزامن ذلك مع موسم الصفيري (تصغير صفري)، وهو الموسم السابق للصفري وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة (الخريف).
وأضاف: أنه سمي الصفري بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء.
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