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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تدريباته اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي.
وقد استهل التدريب مدرب اللياقة البدنية عبدالله السليمان بتمارين إحماء وقد ركز على الجوانب اللياقية لرفع معدل اللياقة البدنية ، بعد ذلك أجرى مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي مناورة على منتصف الملعب.
وشهدت التدريبات غياب المهاجم فانيفا أندرياتسيما للإصابة، وكذلك اللاعب أحمد النجعي، كما غاب عن التدريبات اللاعب الجزائري مهدي تاهرات بسبب انضمامه لمنتخب بلاده.
الإصابة تبعد فانيفا والنجعي عن تدريبات أبهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-04
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تدريباته اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي.
وقد استهل التدريب مدرب اللياقة البدنية عبدالله السليمان بتمارين إحماء وقد ركز على الجوانب اللياقية لرفع معدل اللياقة البدنية ، بعد ذلك أجرى مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي مناورة على منتصف الملعب.
وشهدت التدريبات غياب المهاجم فانيفا أندرياتسيما للإصابة، وكذلك اللاعب أحمد النجعي، كما غاب عن التدريبات اللاعب الجزائري مهدي تاهرات بسبب انضمامه لمنتخب بلاده.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:05 AM
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تدريباته اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي.
وقد استهل التدريب مدرب اللياقة البدنية عبدالله السليمان بتمارين إحماء وقد ركز على الجوانب اللياقية لرفع معدل اللياقة البدنية ، بعد ذلك أجرى مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي مناورة على منتصف الملعب.
وشهدت التدريبات غياب المهاجم فانيفا أندرياتسيما للإصابة، وكذلك اللاعب أحمد النجعي، كما غاب عن التدريبات اللاعب الجزائري مهدي تاهرات بسبب انضمامه لمنتخب بلاده.
، الإصابة تبعد فانيفا والنجعي عن تدريبات أبها ،
المصدر : الخليج 365
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