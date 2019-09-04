، "أسامة نبيه" لـ "الخليج 365": تجربتي مع "الكوكب" ناجحة وأمنيتي قيادة ناد كبير في دوري المحترفين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - قال أسامة نبيه، المدير الفني السابق لنادي الكوكب والحالي لإف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز إنه لن ينسى تجربته في الكرة السعودية إذ اعتبرها تجربة ناجحة للغاية.
وكان نبيه قد قاد الكوكب في دوري الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى بعد أن كان الفريق متذيل ترتيب الجدول حيث نجح في قيادة النادي وقتها لبر الأمان.
المدرب المصري قال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :" تجربتي في الكرة السعودية ناجحة وسعيد بها وأتمنى تكرار التجربة من جديد ".
وتابع المدرب حديثه قائلاً :" الدوري السعودي بات لا يقارن من حيث قوته وإثارته وقيمته السوقية مع أي دوري آخر".
وأكمل :" قيادة ناد كبير في المسابقة السعودية يظل حلماً جميلاً لأي مدرب حيث بات الدوري جاذباً لأسماء عالمية لامعة سواء بالنسبة للمدربين أو اللاعبين".
واختتم المدرب تصريحاته قائلاً :" أتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة في الدوري المصري وأن تكون خطوة إيجابية لي نحو الانطلاق في مسيرتي الاحترافية".
"أسامة نبيه" لـ "الخليج 365": تجربتي مع "الكوكب" ناجحة وأمنيتي قيادة ناد كبير في دوري المحترفينمحمد السيّد الخليج 365 2019-09-04
قال أسامة نبيه، المدير الفني السابق لنادي الكوكب والحالي لإف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز إنه لن ينسى تجربته في الكرة السعودية إذ اعتبرها تجربة ناجحة للغاية.
وكان نبيه قد قاد الكوكب في دوري الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى بعد أن كان الفريق متذيل ترتيب الجدول حيث نجح في قيادة النادي وقتها لبر الأمان.
المدرب المصري قال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :" تجربتي في الكرة السعودية ناجحة وسعيد بها وأتمنى تكرار التجربة من جديد ".
وتابع المدرب حديثه قائلاً :" الدوري السعودي بات لا يقارن من حيث قوته وإثارته وقيمته السوقية مع أي دوري آخر".
وأكمل :" قيادة ناد كبير في المسابقة السعودية يظل حلماً جميلاً لأي مدرب حيث بات الدوري جاذباً لأسماء عالمية لامعة سواء بالنسبة للمدربين أو اللاعبين".
واختتم المدرب تصريحاته قائلاً :" أتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة في الدوري المصري وأن تكون خطوة إيجابية لي نحو الانطلاق في مسيرتي الاحترافية".
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:43 AM
قال أسامة نبيه، المدير الفني السابق لنادي الكوكب والحالي لإف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز إنه لن ينسى تجربته في الكرة السعودية إذ اعتبرها تجربة ناجحة للغاية.
وكان نبيه قد قاد الكوكب في دوري الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى بعد أن كان الفريق متذيل ترتيب الجدول حيث نجح في قيادة النادي وقتها لبر الأمان.
المدرب المصري قال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :" تجربتي في الكرة السعودية ناجحة وسعيد بها وأتمنى تكرار التجربة من جديد ".
وتابع المدرب حديثه قائلاً :" الدوري السعودي بات لا يقارن من حيث قوته وإثارته وقيمته السوقية مع أي دوري آخر".
وأكمل :" قيادة ناد كبير في المسابقة السعودية يظل حلماً جميلاً لأي مدرب حيث بات الدوري جاذباً لأسماء عالمية لامعة سواء بالنسبة للمدربين أو اللاعبين".
واختتم المدرب تصريحاته قائلاً :" أتمنى التوفيق في مهمتي الجديدة في الدوري المصري وأن تكون خطوة إيجابية لي نحو الانطلاق في مسيرتي الاحترافية".
، "أسامة نبيه" لـ "الخليج 365": تجربتي مع "الكوكب" ناجحة وأمنيتي قيادة ناد كبير في دوري المحترفين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "أسامة نبيه" لـ "الخليج 365": تجربتي مع "الكوكب" ناجحة وأمنيتي قيادة ناد كبير في دوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.