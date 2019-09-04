، الاتحاد السوري: خريبين يستخف بالجماهير .. لن ندعوه للمنتخب مجددًا ،

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قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، معاقبة عمر خريبين مهاجم الهلال، بعدم استدعائه مرة أخرى لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي ذلك بعد تقدم اللاعب بخطاب رسمي يعتذر فيه عن اللحاق ببعثة منتخب بلاده لأسباب خاصة، قبل خوض مباراة الفلبين الخميس المقبل، في إطار التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال الاتحاد السوري في بيانه:"إيمانًا بأن الانتماء للمنتخب الوطني وارتداء قميصه، شرف لأي لاعب، وانطلاقًا من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه، ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد تقرر عدم دعوة خريبين".
وشدد البيان على أن المنتخب السوري يأتي دائمًا في المقام الأول، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه، وعلى اللاعبين مهما بلغت نجوميتهم الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء.
الاتحاد السوري: خريبين يستخف بالجماهير .. لن ندعوه للمنتخب مجددًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-03
قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، معاقبة عمر خريبين مهاجم الهلال، بعدم استدعائه مرة أخرى لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي ذلك بعد تقدم اللاعب بخطاب رسمي يعتذر فيه عن اللحاق ببعثة منتخب بلاده لأسباب خاصة، قبل خوض مباراة الفلبين الخميس المقبل، في إطار التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال الاتحاد السوري في بيانه:"إيمانًا بأن الانتماء للمنتخب الوطني وارتداء قميصه، شرف لأي لاعب، وانطلاقًا من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه، ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد تقرر عدم دعوة خريبين".
وشدد البيان على أن المنتخب السوري يأتي دائمًا في المقام الأول، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه، وعلى اللاعبين مهما بلغت نجوميتهم الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:28 PM
بعد خطاب من اللاعب يعتذر عن الحضور للمعسكر
قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، معاقبة عمر خريبين مهاجم الهلال، بعدم استدعائه مرة أخرى لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي ذلك بعد تقدم اللاعب بخطاب رسمي يعتذر فيه عن اللحاق ببعثة منتخب بلاده لأسباب خاصة، قبل خوض مباراة الفلبين الخميس المقبل، في إطار التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال الاتحاد السوري في بيانه:"إيمانًا بأن الانتماء للمنتخب الوطني وارتداء قميصه، شرف لأي لاعب، وانطلاقًا من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه، ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد تقرر عدم دعوة خريبين".
وشدد البيان على أن المنتخب السوري يأتي دائمًا في المقام الأول، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه، وعلى اللاعبين مهما بلغت نجوميتهم الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء.
، الاتحاد السوري: خريبين يستخف بالجماهير .. لن ندعوه للمنتخب مجددًا ،
المصدر : الخليج 365
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