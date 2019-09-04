، "السرطان" السبب الأول للوفاة في الدول ذات الدخل المرتفع.. بينها السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعض العلماء رصدوا دلائل على "تحوُّر وبائي" دولي جديد لأنواع مختلفة منه

كشف باحثون وخبراء أوروبيون في مجال أمراض السرطانات أن السرطان أصبح السبب الأول للوفيات في الدول الغنية.

وأكدوا أن الأرقام تشير إلى أن السرطان تقدم على أمراض القلب؛ ليصبح أكبر أسباب الوفاة في البلدان ذات الدخل المرتفع، وقد يصبح أكبر سبب لمفارقة الحياة على مستوى العالم في غضون بضعة عقود إذا استمرت الاتجاهات الراهنة.

ويضيف التقرير بأن البلدان الأربعة ذات الدخل المرتفع التي شملتها الدراسة هي السعودية والسويد والإمارات وكندا.

كما يشير بحث أوروبي آخر، تم في 21 دولة، من بينها السعودية، إلى أن مرض السرطان يقتل أعدادًا أكبر من مرضى القلب في الدول الغنية.

وقال العلماء الذين نشروا نتائج دراستين كبيرتين في دورية "لانسيت" الطبية إنهم رصدوا دلائل على "تحور وبائي" عالمي جديد بين أنواع مختلفة من السرطان.

وتكشف نتائج العلماء أنه على الرغم من أن أمراض القلب والشرايين لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين في مرحلة منتصف العمر؛ إذ تشكل 40 % من إجمالي الوفيات في العالم، فإن الوضع لم يعد كذلك في البلدان ذات الدخل المرتفع؛ إذ يودي السرطان الآن بحياة عدد أكبر من الأشخاص الذين يتوفون بأمراض القلب.