، "جنائي بيشة" يكشف غموض سرقة 200 ألف من خزانة أحد المستودعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحالة القضية إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيالها

تمكن أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة بيشة من كشف غموض سرقة مبلغ مالي كبير من خزانة أحد المستودعات التابع لإحدى الشركات المعروفة بتعبئة المياه بشمال بيشة.

حيث أشارت المصادر إلى أن أفراد البحث والتحري تمكنوا في فترة وجيزة من الكشف عن المتهم بسرقة مبلغ تجاوز 200 ألف ريال كانت في خزانة بمستودع لإحدى الشركات بشمال بيشة.



وقد تم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

منطقة المرفقات

