اعتماد القائمة النهائية لمرشحي انتخابات "الوطني الاتحادي" بالإمارات

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات بدولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وضمت القائمة النهائية التي تم اعتمادها 495 مرشحاً ومرشحة من جميع إمارات الدولة.

وتشمل قائمة المرشحين 133 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و88 مرشحاً من إمارة دبي، و114 مرشحا من إمارة الشارقة، و61 مرشحا من إمارة رأس الخيمة، و26 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحا من إمارة أم القيوين، و53 مرشحاً من إمارة الفجيرة.

وحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

وأشاد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالإقبال الكبير من أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تسجيل طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضح العويس أن الإقبال يعكس مدى الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك مدى الحرص على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة.

ودعا المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية إلى اتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بإدارة الحملات والبرامج الانتخابية، ووضع الأهداف التي تتناسب مع متطلبات أفراد المجتمع وتلامس احتياجاته اليومية.

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وقال: "المواطن اليوم أصبح أكثر وعياً بالدور الذي يقوم به أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه أصبح أكثر قدرة على التصويت لمن يمثل صوته تحت قبة المجلس".

وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 36.36% بواقع 180 مرشحة في جميع إمارات الدولة.





وسجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاماً الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63% وبواقع 312 مرشحاً ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 ولغاية 40 عاماً بواقع 183 مرشحاً ومرشحة وليشكل الشباب ما نسبته 37% من القائمة النهائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية 53.13% بواقع 263 مرشحا ومرشحة على مستوى الدولة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط 36.96% بواقع 183 مرشحا ومرشحة.

كما اشتملت القائمة النهائية على 6 مرشحين من أصحاب الهمم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت 4 طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحين في إمارة أبوظبي، في حين تم تسجيل انسحاب مرشحتين في إمارة دبي.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي فإن فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية تبدأ يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري.

في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في الـ15 من الشهر نفسه.