قنبلتا زيدان الزائفتان ترفعان وتيرة الغضب بين جماهير ريال مدريد

تسبب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في رفع وتيرة الغضب بين جماهير النادي الملكي بسبب تصريحاته الأخيرة.

المدرب الفرنسي أكد، في تصريحات صحفية، أن الفريق قد يفجر قنبلة أو قنبلتين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما لم يحدث.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "إن هذه التصريحات تسببت في غضب كبير بين جماهير ريال مدريد، خاصة بعد غلق سوق الانتقالات دون التعاقد مع لاعب جديد".

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وارتبط اسم ريال مدريد بالتعاقد مع العديد من اللاعبين في الصيف الماضي، أبرزهم الفرنسي بول بوجبا والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب ضد المدرب الفرنسي بات أكبر، لا سيما في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

ونجح ريال مدريد في الفوز بالمباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني على حساب سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، قبل أن يتعادل في المباراتين التاليتين مع بلد الوليد بنتيجة 2-2 وفياريال 1-1.

واستعانت الصحيفة بتصريحات الأرجنتيني خورخي فالدانو، الرئيس التنفيذي السابق لنادي ريال مدريد، التي أكد فيها أن زيدان تسبب في حالة كبيرة من الإحباط لجماهير الفريق.

وأوضح فالدانو أن جماهير الفريق الإسباني تشعر وكأن زيدان في تلك الحقبة مختلف عن الفترة التي قضاها مع الفريق من قبل، والتي قاد فيها ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.