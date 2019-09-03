7 ثوانٍ مدة معاملة المسافرين في مطارات دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت مطارات دبي أكثر من مليون مسافر وسائح وعائد من الإجازة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس/آب الماضي، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخول أفواج من الزوار والسياح القادمين للإمارات عبر مطارات دبي والمسافرين العائدين بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وأنهت جوازات مطارات دبي الدولية إجراءات دخول مليون و367 ألفا و548 مسافرا، وذلك بمتوسط إنهاء إجراءات دخول 85 ألف مسافر في اليوم تقريبا.

وبلغ عدد المسافرين القادمين الذين استخدموا البوابات الذكية البالغ عددها 75 بوابة منتشرة في صالات الدخول 260 ألفا و135 مسافرا.

وحرصت إقامة دبي على تقديم خدمات تسهل إجراءات المسافرين القادمين كالبوابات الذكية والكاونترات الحديثة التي تعمل على تعزيز تجربة المسافرين وتقليل وقت الوقوف، حيث تصل مدة إنجاز المعاملة من 7 إلى 11 ثانية.