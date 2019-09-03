الحالة مؤهل فكم مبلغ دعم حساب المواطن ؟

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن ظهور رسالة “مؤهل” لأحد المتقدمين للحصول على الدعم، كما أجاب على استفسار بشأن المبلغ المقرر إيداعه خلال الدفعة المقبلة المقرر صرفها يوم 10 من الشهر الجاري.

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وقال حساب متابعات الخليج 365: في حال كنت مؤهلًا بتاريخ 25/ 8/ 2019 وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 سبتمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.