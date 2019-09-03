الجيش اليمني يتقدم بحرض من 3 محاور ويحاصر الميليشيا

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، عملياتها العسكرية في مديرية حرض بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

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وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجومًا ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض، بحسب العربية.

ونقل المركز عن مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني يواصلون حصار الميليشيات الانقلابية في مدينة حرض، تمهيدًا لتحريرها، مشيرًا إلى أن قوات الجيش تعمل حاليًّا على تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض، خلال معارك حاسمة ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.