هل يستحق مستفيدو الضمان سكنًا؟

2019-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن أحقية مستفيدي الضمان الاجتماعي في الحصول على سكن.

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وقالت الإسكان: إنه في حال تم التقديم على الوزارة سيتم دراسة طلب المستفيد، وفي حال كان من مستفيدي الضمان الاجتماعي سيتم دراسة طلبه وتحويله تلقائيًّا إلى الإسكان التنموي، وسيتم التواصل معه وإفادته بكافة التفاصيل والإجراءات اللازمة.

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.