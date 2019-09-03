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سلوكيات خاطئة يجب تجنبها عند الازدحام المروري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور أن على قائد المركبة عند الازدحامات المرورية اتباع تنظيمات السير على الطريق؛ للوصول الآمن إلى وجهته.
ولفت المرور إلى أن هناك سلوكيات خاطئة يجب تجنبها عند الازدحام المروري، منها التنقل من مسار لآخر، وأيضًا إساءة استخدام منبه المركبة.
كما شدد المرور على ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، محذرًا في الوقت نفسه من التجاوز في أكتاف الطريق.
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