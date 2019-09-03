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تغييرات جديدة بالمناهج التعليمية خلال السنوات المقبلة
بهدف متابعة متطلبات التسارع المعرفي للطلاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، محمد المقبل: إن هناك تغييرًا جزئيًّا يطرأ على المناهج التعليمية هذا العام.
وأضاف المقبل، خلال تصريحات إلى برنامج معالي متابعات الخليج 365 الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة mbc، أن هناك تغييرات أكثر للمناهج التعليمية خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع مركز المناهج، مشددًا على أهمية خضوع المناهج لتطوير مستمر لتلبية احتياجات الطالب.
ورأى المقبل أن احتياجات الطالب اليوم تختلف كثيرًا عن احتياجاته بالأمس، لذلك وجب على الوزارة الارتقاء بمستوى المناهج التعليمية لمتابعة متطلبات التسارع المعرفي للطلاب.
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