شكرا لقرائتكم خبر عن السفير نُقلي يبحث تعزيز التبادل الثقافي مع مصر.. وتطورات جامعة الملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم (الثلاثاء)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات التعليمية والبحثية، والتبادل الثقافي والأكاديمي بين المملكة العربية السعودية ومصر، بما يحقق طموحات البلدين الشقيقين.

وأكد السفير نقلي أنه ناقش مع وزير التعليم العالي المصري أوضاع الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والتسهيلات المُقدَّمة لهم لتوفير المناخ الملائم لإنجاز مهمتهم التعليمية والعلمية والثقافية في الجامعات المصرية، إضافة إلى المراحل التي وصلت لها جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في محافظة جنوب سيناء والخطط المستقبلية لها.

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من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص مصر على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، وأشاد بالنهضة التعليمية والبحثية التى شهدتها المؤسسات التعليمية السعودية.

وأشار معالي الوزير إلى التطورات الإنشائية بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة فى الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكداً أن مشروع جامعة الملك سلمان يعكس العلاقات الطيبة بين السعودية ومصر، ويُعد رمزاً للتاريخ المشترك بين البلدين، لافتاً إلى بدء الدراسة بالجامعة فى سبتمبر عام 2020.

حضر اللقاء، الملحق الثقافي الدكتور خالد النامي، وكبار المسؤولين بوزارة التعليم العالي.