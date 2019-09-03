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ذكر التلفزيون الرسمي السوري والوكالة العربية السورية للأنباء، أن انفجارات سمعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة اللاذقية الساحلية نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية.
وحسب وكالة رويترز، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن متشددين أطلقوا الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة من منطقة لخفض التصعيد.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 11:39 PM
وسائل إعلام تابعة للنظام قالت إن متشددين أطلقوها لخفض التصعيد
ذكر التلفزيون الرسمي السوري والوكالة العربية السورية للأنباء، أن انفجارات سمعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة اللاذقية الساحلية نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية.
وحسب وكالة رويترز، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن متشددين أطلقوا الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة من منطقة لخفض التصعيد.
، الدفاعات الجوية السورية تعترض طائرات مسيرة استهدفت قاعدة حميميم ،
المصدر : الخليج 365
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