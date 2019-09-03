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محمد بن مسعود - الدمام - التقى رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مساء اليوم الثلاثاء في مقر النادي بالمنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم الكولومبي جوستافو كويلار، الذي وصل مساء أمس إلى الرياض.
وتمنى "ابن نافل" للاعب التوفيق في مسيرته مع الفريق، وأن يحقق مع بقية زملائه ما تطمح إليـه جماهير الهلال، وتجول "كويلار" علي كل مرافق النادي، واطلع على جميع منشآت فريق الهلال الأول لكرة القدم، ورافق اللاعب في الزيارة وكيل أعماله جان فرانكو، والمفوض ماركـوس فراجا، والمحامي ماركوس موتا.
وقدم رئيس النادي قمصان الفريق الأول لكرة القدم للاعب "كويـلار"، والثلاثي "فرائكو، فراجا وموتا"، فيما أهدى اللاعب قميص منتخب بلاده إلى "ابن نافل".
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 11:05 PM
التقى رئيس نادي الهلال فهد بن نافل مساء اليوم الثلاثاء في مقر النادي بالمنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم الكولومبي جوستافو كويلار، الذي وصل مساء أمس إلى الرياض.
وتمنى "ابن نافل" للاعب التوفيق في مسيرته مع الفريق، وأن يحقق مع بقية زملائه ما تطمح إليـه جماهير الهلال، وتجول "كويلار" علي كل مرافق النادي، واطلع على جميع منشآت فريق الهلال الأول لكرة القدم، ورافق اللاعب في الزيارة وكيل أعماله جان فرانكو، والمفوض ماركـوس فراجا، والمحامي ماركوس موتا.
وقدم رئيس النادي قمصان الفريق الأول لكرة القدم للاعب "كويـلار"، والثلاثي "فرائكو، فراجا وموتا"، فيما أهدى اللاعب قميص منتخب بلاده إلى "ابن نافل".
، ابن نافل يلتقي كويلار قبل التحاقه بتدريبات الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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