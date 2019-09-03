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عقد مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ علي بن حامد النافعي اجتماعًا بمديري الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية حيث بدأ حديثه بشكر الله تعالى وحمده على ما تم من أعمال خلال موسم الحج والفضل فيه لله عز وجل ثم جهود ولاة الأمر جزاهم الله خيرًا.
كما شكر "النافعي" الرئيس العام حفظه الله على ثقته على ترشيحه مديرًا عامًا للشؤون التوجيهية والإرشادية كما هنأ المديرين على ثقة الرئيس العام والتي تكون من أقوى الحوافز لتقديم أفضل خدمة لأفضل وفد كما تم بحث سير الأعمال الميدانية المعتادة وطرق متابعتها والنظر في حاجات الإدارة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام كما تم مناقشة المبادرات والبرامج المعدة لاستقبال المعتمرين خلال موسم العمرة وذلك بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ خالد بن عطية الزهراني وجميع مديري الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 11:04 PM
عقب تكليفه مديرًا عامًا للإدارة"النافعي" يلتقي مديري التوجيه والإرشاد بالحرم المكي
عقد مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ علي بن حامد النافعي اجتماعًا بمديري الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية حيث بدأ حديثه بشكر الله تعالى وحمده على ما تم من أعمال خلال موسم الحج والفضل فيه لله عز وجل ثم جهود ولاة الأمر جزاهم الله خيرًا.
كما شكر "النافعي" الرئيس العام حفظه الله على ثقته على ترشيحه مديرًا عامًا للشؤون التوجيهية والإرشادية كما هنأ المديرين على ثقة الرئيس العام والتي تكون من أقوى الحوافز لتقديم أفضل خدمة لأفضل وفد كما تم بحث سير الأعمال الميدانية المعتادة وطرق متابعتها والنظر في حاجات الإدارة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام كما تم مناقشة المبادرات والبرامج المعدة لاستقبال المعتمرين خلال موسم العمرة وذلك بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية فضيلة الشيخ خالد بن عطية الزهراني وجميع مديري الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية.
، "النافعي" يلتقي مديري التوجيه والإرشاد بالحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
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