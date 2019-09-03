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"التويجري" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15

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محمد بن مسعود - الدمام - عبّر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة مثمّنًا الثقة الغالية من القيادة الرشيدة واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعمل من أجل خدمة الوطن.

كما أعرب "التويجري" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه على الدعم الكبير الذي تجده أمانة المنطقة من سموهما, والشكر الجزيل لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي على دعمه وتوجيهاته لكل ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن, والشكر موصول لأمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 10:58 PM

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"التويجري" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

عبّر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة مثمّنًا الثقة الغالية من القيادة الرشيدة واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعمل من أجل خدمة الوطن.

كما أعرب "التويجري" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه على الدعم الكبير الذي تجده أمانة المنطقة من سموهما, والشكر الجزيل لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي على دعمه وتوجيهاته لكل ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن, والشكر موصول لأمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري.

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، "التويجري" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15 ،
المصدر : الخليج 365

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