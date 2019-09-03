النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد يبحثان سبل تجفيف منابع الفساد

ناقش النائب العام الشيخ سعود المعجب ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس، اليوم (الثلاثاء)، أوجه تطوير الإجراءات الضامنة لتجفيف منابع الفساد. كما بحثا كيفية تطبيق أحدث الممارسات العالمية لاجتثاث الفساد من أصوله، والتعاون بين النيابة والهيئة لمحاربة جرائم الفساد من خلال ضباط اتصال.

وتطرق النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أهمية خلق بيئة عمل نزيهة وشفافة في الأجهزة الحكومية، تضمن تسريع الإجراءات والبعد عن البيروقراطية. جاء ذلك خلال استقبال النائب العام لرئيس الهيئة المعين حديثاً، حيث هنأه على الثقة الملكية، وحضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي النيابة العامة.