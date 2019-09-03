قالت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إن التصرف الذي قام به أحد الأشخاص حين حاول التعامل مع مركبة محترقة في حي السويدي بالرياض – تصرف خاطئ وغير آمن وينطوي على مخاطر كبيرة وقد يوصل إلى نتائج لا تحمد عقباها. وأكدت أن اجتهاد الشخص بدفع المركبة المحترقة بسيارته عدة مرات أدى إلى انتقال الحريق وتطوره، حيث تضررت جزئياً مركبتان كانتا متوقفتين في الجانب المقابل.
ونوهت المديرية بالمقصد النبيل والشجاعة وراء هذا التصرف الخاطئ؛ لكن دعت إلى عدم اتباع هذه الطريقة، والاهتمام بالدرجة الأولى بإخلاء المنزل المجاور والمركبات. ونصحت مديرية الدفاع المدني المبادرين إلى تقييم الحالات خصوصاً في حال عدم وجود محتجزين أو مصابين واتباع إرشادات الدفاع المدني التي تقدم عند تلقي البلاغ ريثما تصل فرق الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: ما قام به أحد الأشخاص من دفع مركبة محترقة بسيارته تصرّف خطير أدى لانتقال الحريق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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