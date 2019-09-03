دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 632 مرشحاً على وظائفها المعلنة في 15 شوال الماضي لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية. وطلبت الوزارة من المرشحين المعلنة أسماؤهم مراجعة الجهة المدرجة في الجدول الزمني في الموقع، لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية والمطابقة النهائية.
وأكدت الوزارة أن الدعوة للمقابلة الشخصية والمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلَن على موقعها الإلكتروني. ونوهت إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة، موضحة أنه للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي. ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء .. “البيئة” تدعو 632 مرشحاً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.