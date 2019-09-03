بالأسماء .. “البيئة” تدعو 632 مرشحاً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 632 مرشحاً على وظائفها المعلنة في 15 شوال الماضي لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية. وطلبت الوزارة من المرشحين المعلنة أسماؤهم مراجعة الجهة المدرجة في الجدول الزمني في الموقع، لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية والمطابقة النهائية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمقابلة الشخصية والمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما لمراجعة صحة البيانات، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلَن على موقعها الإلكتروني. ونوهت إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة، موضحة أنه للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي. ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر هذا الرابط.