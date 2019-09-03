رسالة نجم بالرياض تربك مواطن بمكة بشأن سيارته المتوقفة عند مقر عمله

تعرض مواطن في مكة، لموقف مربك بشأن سيارته المتوقفة أمام عمله عقب تلقيه رسالة صادرة من إدارة نجم بمرور الرياض، تخبره بتعرض سيارته لحادث سير. وعلى الفور هرع المواطن للتأكد من وجود سيارته أمام مقر عمله بمكة وأعقب ذلك بالتوجه إلى إدارة مرور العاصمة المقدسة وقدّم إثبات واقعة ووجود مركبته معه في مكة ودون أيّ آثار حادث وقت وصول الرسالة.

ووفقا لموقع ” سبق “، أنه أثناء وجود المواطن في دوامه فُوجئ برسالة تخبره بوقوع حادث على مركبته من نوع GMC وتحمل رقم لوحة مركبته المتوقفة عند مقره، وذُيلت الرسالة بتمني السلامة له من إدارة مرور الرياض. فيما تفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدّسة مع شكوى المواطن وأرفقت ما يُثبت تأكيده للحادثة إلى إدارة مرور الرياض.

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