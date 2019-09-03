عاجل اليمن : فيصل القاسم يتعرض للإحراج في الاتجاه المعاكس قبل قليل بسبب هذا التصرف.. والصحفي ’’انيس منصور’’ يلجم الضيف منذ أول لحظة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يتعرض للإحراج في الاتجاه المعاكس قبل قليل بسبب هذا التصرف.. والصحفي ’’انيس منصور’’ يلجم الضيف منذ أول لحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باغت الصحفي الجنوبي البارز " انيس منصور " ناشط فلسطيني استتضافه برنامح " الاتجاه المعاكس لتمثل وجهة النظر الموالية للامارات . وبادر الصحفي " انيس منصور " بمهاجمة المتحدث الفلسطيني بالقول كنت اتمني ان احاور شخصية يمنية من الموالين للامارات او حتي شخصية خليجية لكن ان جلبوا شخصية فلسطينية للدفاع عن بن زايد والامارات فالاولي ان يدافع عن وطنه المحتل وليس الدفاع عن الامارات وبن زايد اخر الاخبار قناة ‘‘ المسيرة ‘‘ الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه السعودية تستدعي علي محسن الأحمر بشكل عاجل .. ومصدر مطلع ‘‘يفضح‘‘ تسريبات خطيرة عن سيناريوهات الحل لأحداث الجنوب حدث مزلزل في السعودية .. والملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية و13 قرارًا مفاجئًا بسبب إطلاق نار في عدن.. مصير مؤسف للصحفي فتحي بن لزرق .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له قبل الرحيل؟ شاهد ’’أول فيديو’’ ورد الآن من أبين للحظة وصول ’’قاهر الانفصاليين’’ بقوة عسكرية ضخمة استعدادا لدخول عدن Advertisements جولة حوار جديدة مع الانتقالي الجنوبي بعد تلقي الشرعية رسالة حاسمة .. والجبواني يكشف (التفاصيل) انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن) صحيفة عكاظ السعودية تعلن هزيمة التحالف في اليمن وانتصار الحوثي .. وحزب الإصلاح : قدمتمونا كبش فداء (تفاصيل صادمة) تعيين طارق صالح في منصب رفيع وإشراك الانتقالي في الحكم.. وخطة جديدة لاقتحام صنعاء وهذا موقف الرئيس هادي(تفاصيل) السعودية تضع الشرعية في مأزق كبير.. والبركاني يخذل الرئيس هادي .. ونقل ‘‘الأحمر والعليمي’’ من الرياض وإبعادهم عن الرئيس إلى هذه المدينة الفريق علي محسن يدخل على خط المعارك مع الانتقالي الجنوبي ويصدر توجيهات حاسمة لقيادة الجيش الوطني (وثيقة) قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو)

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