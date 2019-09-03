عاجل اليمن : قناة ‘‘ المسيرة ‘‘ الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ‘‘ المسيرة ‘‘ الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن متحدث باسم مليشيات الحوثي، أن القوة الصاروخية أطلقت اليوم الثلاثاء دفعة صواريخ باليستية من نوع “بدر1″على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى. ووفقا لقناة المسيرة، قال الناطق باسم القوات التابعة للحوثيين يحيى سريع، إن عملية استهداف مطار نجران الإقليمي بدفعة من صواريخ “بدر1” تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار. اخر الاخبار السعودية تستدعي علي محسن الأحمر بشكل عاجل .. ومصدر مطلع ‘‘يفضح‘‘ تسريبات خطيرة عن سيناريوهات الحل لأحداث الجنوب حدث مزلزل في السعودية .. والملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية و13 قرارًا مفاجئًا بسبب إطلاق نار في عدن.. مصير مؤسف للصحفي فتحي بن لزرق .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له قبل الرحيل؟ شاهد ’’أول فيديو’’ ورد الآن من أبين للحظة وصول ’’قاهر الانفصاليين’’ بقوة عسكرية ضخمة استعدادا لدخول عدن جولة حوار جديدة مع الانتقالي الجنوبي بعد تلقي الشرعية رسالة حاسمة .. والجبواني يكشف (التفاصيل) انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن) Advertisements صحيفة عكاظ السعودية تعلن هزيمة التحالف في اليمن وانتصار الحوثي .. وحزب الإصلاح : قدمتمونا كبش فداء (تفاصيل صادمة) تعيين طارق صالح في منصب رفيع وإشراك الانتقالي في الحكم.. وخطة جديدة لاقتحام صنعاء وهذا موقف الرئيس هادي(تفاصيل) السعودية تضع الشرعية في مأزق كبير.. والبركاني يخذل الرئيس هادي .. ونقل ‘‘الأحمر والعليمي’’ من الرياض وإبعادهم عن الرئيس إلى هذه المدينة الفريق علي محسن يدخل على خط المعارك مع الانتقالي الجنوبي ويصدر توجيهات حاسمة لقيادة الجيش الوطني (وثيقة) قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو) الحوثي يجني أولى ثمار انقلاب الإمارات على الشرعية .. وإجبار السعودية على إهداء الحوثيين هذا النصر المؤزر بدون طلقة رصاص واحدة حادث مروري مروع بسيارة تحمل عريس وعروسته وهكذا كان مصيرهما ..شاهد اولى الصور ورد الآن اعلان عاجل من التحالف العربي بشأن استهداف الإمارات لقوات الجيش اليمني في عدن وأبين (فيديو) بعد طرد الانتقالي من آخر مدينة قوات ضخمة تصل الآن إلى شبوة وتحرك عسكري عاجل وإعلان طارئ للتحالف العربي وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي “ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته التي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية”، مشيرا إلى أن هذه العملية “تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”، ومؤكدا أنه “تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين”.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل اليمن : قناة ‘‘ المسيرة ‘‘ الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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