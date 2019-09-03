عاجل اليمن : على طريقة خاشقجي.. محمد بن زايد يتلقى هذا التهديد المرعب .. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين..!

شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة خاشقجي.. محمد بن زايد يتلقى هذا التهديد المرعب .. ومفاجأة بشأن هوية المنفذين..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد وزير في الحكومة الشرعية، الاثنين، دولة الإمارات بأن هناك من يعد لهم "فيلما" أوسخ بكثير من "فليم خاشقجي

وقال وزير الدولة عبدالغني جميل، في تغريدة على "تويتر": "أشقائنا سابقاً أعدائنا حاليا (الامارات) قسماً لو تعرفوا الفيلم الذي ينتظركم لسارعتم على التصالح فوراً مع الشرعية واليمنيين".

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وأضاف: "من أعد الفيلم ومن سيخرجه هو نفسه من يجرجركم اليوم.. فيلم أوسخ بكثير من فيلم خاشقجي.. اللهم فاشهد.. احفظوا تغريدتي".