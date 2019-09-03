عاجل اليمن : بسبب إطلاق نار في عدن.. مصير مؤسف للصحفي فتحي بن لزرق .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له قبل الرحيل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إطلاق نار في عدن.. مصير مؤسف للصحفي فتحي بن لزرق .. شاهد ماذا قال في آخر ظهور له قبل الرحيل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحافي المعروف فتحي بن لزرق، عن مغادرته العاصمة المؤقتة عدن "مجبرا" بعد أن تدهورت الأوضاع فيها.



وقال في منشور له على "فيسبوك" : "مجبرا غادرت مدينة عدن عقب تدهور الأوضاع فيها وتزايد أعمال الاعتقالات للنشطاء والاعلاميين وإطلاق النار على المؤسسات الصحفية وغيره".



وأضاف: "في العام 2015 صمدنا في "عدن" حينما انهالت القذائف علينا من كل جانب ووصل ان بعضها سقط في محيط منزلي ولم نفكر قط بالرحيل عن المدينة". اخر الاخبار شاهد ’’أول فيديو’’ ورد الآن من أبين للحظة وصول ’’قاهر الانفصاليين’’ بقوة عسكرية ضخمة استعدادا لدخول عدن جولة حوار جديدة مع الانتقالي الجنوبي بعد تلقي الشرعية رسالة حاسمة .. والجبواني يكشف (التفاصيل) انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن) صحيفة عكاظ السعودية تعلن هزيمة التحالف في اليمن وانتصار الحوثي .. وحزب الإصلاح : قدمتمونا كبش فداء (تفاصيل صادمة) تعيين طارق صالح في منصب رفيع وإشراك الانتقالي في الحكم.. وخطة جديدة لاقتحام صنعاء وهذا موقف الرئيس هادي(تفاصيل) Advertisements السعودية تضع الشرعية في مأزق كبير.. والبركاني يخذل الرئيس هادي .. ونقل ‘‘الأحمر والعليمي’’ من الرياض وإبعادهم عن الرئيس إلى هذه المدينة الفريق علي محسن يدخل على خط المعارك مع الانتقالي الجنوبي ويصدر توجيهات حاسمة لقيادة الجيش الوطني (وثيقة) قناة العربية تصعق هاني بن بريك ومحمد بن زايد.. وتسعد الرئيس هادي بهذا الخبر العسكري العاجل (فيديو) الحوثي يجني أولى ثمار انقلاب الإمارات على الشرعية .. وإجبار السعودية على إهداء الحوثيين هذا النصر المؤزر بدون طلقة رصاص واحدة حادث مروري مروع بسيارة تحمل عريس وعروسته وهكذا كان مصيرهما ..شاهد اولى الصور ورد الآن اعلان عاجل من التحالف العربي بشأن استهداف الإمارات لقوات الجيش اليمني في عدن وأبين (فيديو) بعد طرد الانتقالي من آخر مدينة قوات ضخمة تصل الآن إلى شبوة وتحرك عسكري عاجل وإعلان طارئ للتحالف العربي

وتابع بن لزرق: "وخلال الأعوام التالية انحسرت الآمال بحياة أفضل في عدن.. غادر الأئمة.. غادر الساسة..غادرت رؤوس الأموال.. ومع الأحداث الأخيرة غادر ما تبقى من المسئولين والاعلاميين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية".



وختم بقوله: "لم يتبقى في عدن إلا لون واحد وطيف واحد وصوت واحد وطقم واحد يدور على المنازل.. يؤسفني حال عدن اليوم.. وأسأل الله أن يحفظ أهلها من كل شر.. وصبرا وبالله المستعان".



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