عاجل اليمن : جولة حوار جديدة مع الانتقالي الجنوبي بعد تلقي الشرعية رسالة حاسمة .. والجبواني يكشف (التفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة حوار جديدة مع الانتقالي الجنوبي بعد تلقي الشرعية رسالة حاسمة .. والجبواني يكشف (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير النقل صالح الجبواني، الإثنين، إن "الحوار مع مليشيات الإمارات لن يكون إلا بالسلاح"، في إشارة إلى قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الجبواني عبر "تويتر"، في وقت تشهد فيه محافظة شبوة هجمات من جانب الانفصاليين المدعومين من الإمارات تستهدف مؤسسات الحكومة اليمنية الشرعية.

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ويتهم مسؤولون يمنيون، الإمارات، إحدى دول التحالف العربي المساند للحكومة، بدعم ما يقولون إنها "محاولة انقلابية" تنفذها قوات المجلس الانتقالي في محافظات جنوبية، خاصة عدن وأبين وشبوة.

وقال الوزير: "‏شبوة مجددا تلقن المليشيات وداعميها درسا جديدا، وتقول لهم أنها لن تكون إلا محافظة يمنية الهوى والهوية، ورجالها لن يكونوا إلا رجال الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأضاف أن "شبوة ترسل رسالة للإخوة في جدة بالسعودية أن الحوار مع مليشيات أبوظبي لن يكون إلا بالسلاح".

وفي وقت سابق الإثنين، أحبطت القوات الحكومية محاولة من قوات المجلس الجنوبي للسيطرة على مدينة "عزان"، ثاني أكبر مدن محافظة شبوة.