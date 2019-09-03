الأرصاد: سُحب رعدية بالمدينة المنورة خلال الساعات المقبلة

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تأثُّر منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وسُحب رعدية، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة في تنبيه- اطلعت عليه «عاجل»- أن منطقة المدينة المنورة (العيص، المدينة المنورة، بدر، وادي الفرع، وينبع) تشهد سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة) تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشارت الهيئة إلى وجود سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق (الشرقية، الرياض، ونجران)، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.