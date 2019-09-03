بالصور.. إخلاء 15 شخصًا جرَّاء اندلاع حريق بمحلين تجاريين في مكة المكرمة

باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة السيطرة على حريق اندلع في محلين تجاريين بشارع الحجون في حي العتيبية، وجرى إخلاء 15 شخصًا من ساكني العمارة التي يقع بها المحلان.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 6:34 مساء ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في محل تجاري بحي الحجون.

وأضاف المتحدث أن النار اشتعلت في محلين تجاريين أسفل عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، بينما تمت السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون امتداده للمحال المجاورة فيما تم إخلاء 15 شخصًا من ساكني العمارة «احترازيًا» دون حدوث أي إصابات في الأرواح، موضحًا أن فريق التحقيق بالإدارة يباشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.