بالفيديو.. صحة جازان تكشف ملابسات الاعتداء على حارس أمن مستشفى محمد بن ناصر

أقدم عدد من الأشخاص على ضرب حارس أمن بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، بعد أن منعهم من زيارة أحد المنومين بالمستشفى؛ نظرًا لانتهاء وقت الزيارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج لـ «عاجل»، أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، يظهر اعتداء بعض الزائرين على أحد حراس الأمن بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.
وبيَّن دراج، أن الزائرين حاولوا الدخول إلى قسم عناية القلب خارج الأوقات المخصصة للزيارة وعند محاولة منعهم من قبل حارس الأمن قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه ولاذوا بالفرار، مشيرًا إلى أنه قد تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن.
وأضاف، أن صحة جازان تؤكد للمرضى والمراجعين، أن هناك طرقًا نظامية يتم اتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها، وذلك عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات بالوزارة «937»؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام بالغ والعمل على حلها وتلافيها مستقبلًا.
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